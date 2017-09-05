جموع غفيرة تؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب “شراحيلي” بجازان

أدت جموع غفيرة بقرية الجعدية التابعة لمحافظة المسارحة بمنطقة جازان، صلاة الميت مساء اليوم الثلاثاء على جثمان شهيد الواجب الجندي أول “عبدالله محمد ناصر شراحيلي”.

وتقدم المصلين وكيل إمارة منطقة جازان المساعد محمد بن سعيد الحجري، ناقلاً تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأمير المنطقة محمد بن ناصر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد.

من جانبهم، عبّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لكل من شارك في مواساتهم، سائلين الله أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

يشار إلى أن الشهيد “شراحيلي” هو أحد منسوبي حرس الحدود، واستشهد دفاعاً عن وطنه على الحد الجنوبي إثر اشتباكات مع ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، على الشريط الحدودي، مرخصاً نفسه للدفاع عن الوطن.