المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم

المنتخب السعودي يتأهل لكأس العالم
فيفاء أون لاين ـ الرياض

حجز المنتخب السعودي مقعده في مونديال كأس العالم روسيا 2018، بعد فوزه في الجولة الحاسمة على اليابان بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة” ضمن الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم روسيا 2018.

وسجل المنتخب السعودي هدف الفوز عن طريق فهد المولد في الدقيقة 63، من قذيفة مدوية بيمينه سكنت شباك المنتخب الياباني، لتعلن عن فوز الأخضر بهدف دون رد في مباراة العبور إلى كأس العالم روسيا 2018.

بهذه النتيجة صعد المنتخب السعودي إلى مونديال 2018 برفقة المنتخب الياباني، والذي حجز تأهله من الجولة الماضية بعد فوزه على منتخب أستراليا، فيما وصل الأخير إلى مباراة الملحق، وسيواجه ثالث المجموعة الأولى منتخب سوريا في شهر أكتوبر المقبل.

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