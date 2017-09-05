مقاتلات التحالف العربي تصد هجومًا للانقلابيين

قامت مقاتلات التحالف العربي اليوم، بردع تعزيزات لميليشيا الانقلاب في جنوب شرقي منطقة ميدي الساحلية غرب محافظة حجة.

وأكد مصدر ميداني أن مقاتلات التحالف رصدت تعزيزات وتجمعات لميليشيا الانقلاب مما أسفر عن تدمير مخزن للأسلحة وقتل وإصابة عدد من أفراد الميليشيا وفقا لموقع إلكتروني تابع لوزارة الدفاع اليمني.

ويخوض الجيش اليمني اليمني معارك مستمرة مع الميليشيا الانقلابية لتطهير مواقع تقع تحت سيطرة الانقلابيين في أطراف مدينة ميدي.

ويعمل الجيش اليمني على استراتيجية استنزاف الميليشيا في ميدي التي تتكبد خسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.