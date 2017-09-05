85 % من أراض اليمن تحت السيطرة بدعم التحالف

قال الدكتور أحمد بن دغر، رئيس الوزراء اليمني، إن السلطة الشرعية سيطرت على 85 % من الأرض اليمنية، وأن هناك تقدمًا نحو تحقيق النصر الأكبر، وأن كل ذلك ما كان ليتم لولا عاصفة الحزم بقيادة المملكة ومشاركة فاعلة من الإمارات.

تصريحات بن دغر جاءت خلال استقباله قادة قوات التحالف العربي وعددًا من الضباط المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني خلال اللقاء، بقادة وضباط قوات التحالف العربي وبتضحياتهم الكبيرة.

وأضاف “نعم لقد فشل مشروع إيران بالمنطقة العربية وتحطمت أحلامهم بالسيطرة على اليمن وممرات الملاحة الدولية”، مشيرًا إلى أنه بعد عاصفة الحزم صارت لدينا قوة تحافظ على أمننا واستقرارنا وتحافظ على هويتنا العربية والإسلامية.

وأشار إلى الدعم الذي قدمته المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والإمارات والكويت على الدعم الذي قدموه للشعب اليمني عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي واللجنة الكويتية للإغاثة وكل من أسهم وساعد اليمن في ظل هذه الظروف الصعبة.