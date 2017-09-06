مفاجأة .. آبل تغير اسم آيفون الجديد قبل طرحه بأيام !

أيام قليلة وبالتحديد يوم 12 سبتمبر ايلول ستعلن شركة أبل بشكل رسمي عن هاتف الايفون للعام الحالي 2017 بالإضافة لنسخة خاصة من الايفون بمناسبة الذكرى العاشرة لاطلاق سلسلة الايفون ومنذ فترة ليست بالقصيرة كانت هذه الهواتف تسمى وفق كل التسريبات والاشاعات السابقة بالايفون 7s والنسخة الأكبر منه هي الايفون 7s بلس بينما النسخة الخاصة ستكون هي الايفون 8 وهي التي نالت معظم الاهتمام خلال الفترة الماضية.

وبالأمس وبشكل مفاجئ تواردت الاشاعات والتي مصدرها اثنين من مصنعي كفرات الحماية والذين نقلوا عن أشخاص حضروا عملية تعبئة الهواتف القادمة أن النسخة السنوية الاعتيادية سيكون اسمها هو الايفون 8 والنسخة الاكبر ستكون الايفون 8 بلس بينما النسخة الخاصة بالذكرى السنوية ستكون هي الايفون Edition ولكن حتى هذا الاسم اختلفت معه اشاعات لاحقة .

فبعد أن انتشر الاسم الجديد لهاتف السنوية العاشرة للايفون عاد موقع iCulture الهولندي والمعروف في مجال دقة التسريبات وأكد أن الاسم القادم لهذه النسخة ستكون هي الايفون X في دلالة من شركة أبل على الذكرى العاشرة كون الرمز X يعني الرقم 10 في الأرقام الرومانية القديمة المعروفة.

وبين الموقع الهولندي المعروف بصحة التسريبات وكان أخرها تأكيده في شهر مايو أيار الماضي عن عزم أبل اطلاق ايباد برو بقياس 10.5 إنش وهو الأمر الذي قامت به بالفعل الشهر الذي تلى ذلك وبين مصنعي الكفرات الذين يهتمون بالاسم بدقة لتصنيع منتجاتهم والذين نقلوا عن أشخاص شاركوا بعملية التغليف فإن الهاتف لا يزال متأرجحاً بين الايفون Edition أو الايفون X وحتى الثلاثاء 12 من الشهر الحالي لن نتأكد من ذلك .

ومهما كان الاسم فإن هذا الايفون سيكون الأول في السلسلة الذي يأتي بلوحة OLED وبشاشة من الحافة للحافة وبدلاً من حساس لمس الأصابع لفتح قفل الجهاز سيكون هناك نظام التعرف على الوجه 3D مع نموذج جديد للبطارية على شكل L مما يعني قدرة على الصمود أطول وميزة للشحن الللاسلكي وغيرها من المزايا التي حرصت أبل أن تضيفها على الهاتف لتجعله مميزاً لمناسبة مميزة.