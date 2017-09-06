غرفة جازان تُطلق شعارها الجديد .. تعرف عليه

أطلقت غرفة جازان شعارها الجديد وهو أولى خطواتها التطويرية لخدماتها التي تقدمها لمنتسبيها ورواد الأعمال في مختلف المجالات الصناعية والتجارية؛ إذ بدأت بتغيير هويتها بشكل كامل.

وصرح رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد بن محمد صايغ بأن هذا التغيير جاء انطلاقًا من التوافق بين المجلس المشكَّل منذ أشهر عدة والهيئة الإدارية للغرفة ممثلة في أمينها العام ماجد الجوهري، ولما تسعى له الغرفة بمجلسها الجديد من تطوير مرحلي للخدمات كافة التي تقدمها الغرفة، ولاسيما أن أهم نقطة يمكن البدء بها والعمل عليها هي هوية الغرفة.

وبيَّن “صايغ” أن الشعار الجديد للغرفة وتطبيقاته صُممت بشكل حديث وعصري بما يتواكب مع تطلعات مجتمع الأعمال في جازان، وبما يعكس درجة التغيير التي يحرص عليها مجلس إدارة الغرفة وأمانتها العامة؛ إذ فتحت المجال لكوادر مبدعة وشابة من أبناء المنطقة؛ ليتشاركوا جميعًا في إنتاج عمل مميز يخدم الجميع.

وأوضح رئيس المجلس أن التغيير شمل شعار الغرفة؛ إذ صُمم الشعار بشكل جديد، وتم اقتباس حرف الجيم من (جازان)، والعمل عليه ليكون هو مرتكز الشعار، كما تم تغيير ألوان الشعار واقتصاره على لونَين، هما الأزرق والذهبي، إضافة إلى اختصار الاسم الرسمي للغرفة بدلاً من “الغرفة التجارية الصناعية بجازان”؛ ليصبح “غرفة جازان”.

فيما شكر الرئيس كلاً من نائبَيه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والأمين العام ومديري الإدارات وجميع الموظفين، الذين كان لهم دور وبصمة في الوصول إلى هذه الخطوة، متمنيًا أن تتعاقب خطوات أفضل في سبيل تطوير بيئة العمل في غرفة جازان.