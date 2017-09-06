الإطاحة بوافد عكس الطريق وصدم دورية و5 سيارات

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأنهم تمكنوا من ضبط مقيم من جنسية آسيوية حاول دهس رجل مرور بسيارة تسير بسرعة عالية مما أدى لإصابته، وصدم إحدى دوريات المرور و5 سيارات خاصة بمواطنين.

وأوضح القرشي، أن هذا الحادث وقع عندما كانت دوريات المرور تقوم بواجبها أمس الثلاثاء بمنطقة الردف الترفيهي بمحافظة الطائف، وشاهدت سيارة بداخلها ثلاثة أشخاص تسير بسرعه عالية، حاول قائدها دهس رجل المرور، وواصل السير عكس اتجاه السير ليصطدم بإحدى دوريات المرور و5 سيارات أخرى لمواطنين.

وتابع تم ضبطه ومن معه وإحالتهم لجهة الاختصاص، كما تم نقل رجل الأمن المصاب للمستشفى وغادر بعد تلقي العلاج اللازم.