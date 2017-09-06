هذه هي الخدمات التي قدمتها وزارة الإعلام خلال موسم الحج

أطلقت وزارة الثقافة والإعلام العديد من الخدمات بأحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن ولتغطية فعاليات الحج لِهَذَا العام.

وأَوْضَحَ هاني الغفيلي المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام، أن الوزارة أطلقت حملات إعلامية، وأنشأت منصات خَاصَّة للحج، كما أنتجت المئات من المواد المرئية والقصص الخبرية الخَاصَّة بالحج، كما جندت أكثر من 1500 موظف وفني وإعلامي لتغطية فعاليات الحج، مُضِيفَاً أن خدمات الوزارة خلال الحج تمثلت فيما يلي:

١ – أطلقت حملة تحت شعار “السعودية ترحب بالعالم” ومن خلال عشرين لغة عالمية؛ وذلك لإبراز جهود المملكة في خدمة الحجاج وحرصها على استقبال ضيوف بيت الله الحرام بكل محبة واعْتِزَاز، والعمل على توفير كل السبل لراحتهم وأمنهم.

٢ – أنشأت 4 منصات خَاصَّة للحج على الشبكات الاجْتِمَاعِيّة بأربع لغات: (العَرَبِيّة، الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية)، وتوفير فريق متخصص لإدارة المنصات التالية: (تويتر، وانستقرام، فيسبوك، يوتيوب).

٣ – أنتجت المئات من المواد المرئية والقصص الخبرية والتقارير الإِنْسَانية المخصصة للحج، وقد بثت تلك المواد عبر القنوات التلفزيونية ومن خلال منصات التواصل الاجْتِمَاعِيّ المختلفة، حيث لم تقتصر التغطية – كما كان سابقاً – على المشاهد المباشرة واللقاءات الحية.

٤ – اعتمدت بشكل رئيس على التقنية في التغطية الإعلامية من خلال قنواتها وإذاعاتها واستخدام التصوير الجوي بالكاميرا الطائرة، وبث القنوات التلفزيونية “فائقة الدقة HD”، والنقل المباشر عبر برامج البث الإِلِكْتُرُونِيّ.

٥ – جندت الوزارة أكثر من 1.650 موظفاً وفنيّاً وإعلامياً يقدمون كافة الخدمات الإعلامية وخدمات التغطية والنقل المباشر لكافة شعائر الحج من خلال (104) قنوات تلفزيونية، و(19) محطة إذاعية، وأكثر من 30 عربة نقل، و22 لجنة إعلامية للإعلام الخارجي.

٦ – استحدثت غرفة لعمليات اللجنة الإعلامية الخَاصَّة بالحج وتضم قطاعات الوزارة المختلفة وعَدَدَاً من الجهات الحُكُومِيّة ذات العلاقة بخدمات الحج، وتقوم برصد يَوْمِي لجهود القطاعات العاملة بخدمة الحجاج، والإبلاغ السريع عن أَي طارئ لكي يتم حله في وقته.

٧ – أطلقت مركزاً للتواصل الدولي CIC لتعزيز عمليات الاتصال، ليكون حلقة الوصل مع كافة وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية ومختلف مراكز الأبحاث والمؤسسات الثقافية. وسيقوم المركز وبشكل دَوْرِي ببث المعلومات والبيانات الموثقة عن الأحداث والوقائع والأَعْمَال بعدة لغات في مقدمتها الإِنْجِلِيزية والفرنسية والألمانية.

٨ – دشنت منصتين رقميتين لتقديم المواد الإعلامية حول الحج، ويحمل الأول اسم SaudiWelcomesTheWorld.org لإيصال رسالة الحج إلى العالم من خلال قصص ملايين الحجاج بمختلف أعراقهم ولغاتهم وتجاوز زوار الموقع حاجز المليون، والثَّانِي باسم Hajj2017.org لوسائل الإعلام حول العالم للحصول على المعلومات والتحديثات والأخبار عن الحج.

٩ – وضعت خطة تنفيذية لخدمة الإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المشاركين في تغطية موسم الحج، والحرص على استضافة جميع الإعلاميين والقنوات الراغبة في نقل شعائر الحج، وبِفَضْل ذلك زادت الجهات الإعلامية بنسبة 20% بالمقارنة مع الأعوام الماضية.

١٠ – استضافت عَدَدَاً من المؤثرين عَالَمِيّاً عبر شبكات التواصل الاجْتِمَاعِيّ، لنقل الصور الحقيقية والجهود المبذولة من كافة القطاعات ولجميع المجالات، ونقل التجربة الروحانية التي عاشوها خلال تأديتهم مناسك الحجّ، وإيصال تلك الرسائل لكافة دول العالم.