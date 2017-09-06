بالفيديو .. القبض على معنف طفل في أحد المجمعات التجارية

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، في بيان لها، القبض على معنف طفل في أحد المجمعات التجارية بالخبر.

وذكرت الشرطة في بيانها، أنه بالإشارة لما تم تداوله مؤخرا بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام أحد الأشخاص بتعنيف ابنه بإحدى المجمعات التجارية بمحافظة الخبر، وقد وجه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية – حفظه الله- بسرعة القبض عليه وتطبيق النظام بحقه، فإنه وبفضل من الله وتوفيقه تمكن المختصون بشرطة محافظة الخبر من الكشف عن هوية الشخص الذي ظهر بمقطع الفيديو والتوصل إليه، حيث تبين أنه مقيم عربي في العقد الرابع من العمر، وتم إيقافه تمهيدا لإحالته للنيابة العامة وإشعار الجهات المعنية لدراسة حالة الطفل الاجتماعية واتخاذ ما يلزم.