“الجبير”: تصريحات وزير خارجية إيران مثيرة للسخرية | فيفاء أون لاين
الأربعاء, 15 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 6 سبتمبر 2017 ميلاديا

عن تقارب الرياض وطهران

“الجبير”: تصريحات وزير خارجية إيران مثيرة للسخرية

“الجبير”: تصريحات وزير خارجية إيران مثيرة للسخرية
فيفاء أون لاين - متابعة

صرح وزير الخارجية، عادل الجبير، أمس الثلاثاء، بأنه “لا ضير إذا استمرت أزمة قطر عامين آخرين”، مؤكداً أن “الشعب القطري هو من يقرر من يحكمه”.

كما أوضح الجبير أن “الحرب في اليمن لم نخترها بل فرضت علينا”، مشيراً إلى أنه “يمكن إعادة فتح مطار صنعاء إذا تولت الأمم المتحدة إدارته”.

وأضاف الجبير أن “إيران تزعزع استقرار المنطقة من خلال حزب الله والهجمات الإرهابية”، كما رأى أن “تصريحات وزير الخارجية الإيراني عن التقارب مع المملكة مثيرة للسخرية”.

ولفت الجبير إلى أنه “إذا أرادت إيران تحسين علاقتها بالمملكة عليها وقف الإرهاب والتدخلات”، مشيراً إلى أن “قياديين في القاعدة في إيران أعطوا أوامر بتنفيذ هجمات في المملكة”.

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