دماؤنا تتدفق : “فلسطين”

بسم الله الرحمن الرحيم

فلسطين والشام عامة الأرض المباركة بنص القرآن (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير)، (ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين)، يقول ابن كثير – رحمه الله – إلى المسجد الأقصى (وهو بيت المقدس الذي هو إيلياء، معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هنالك كلهم، فأمهم في محلتهم، ودارهم، فدل على أنه هو الإمام الأعظم، والرئيس المقدم، صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين.

وقال الطبري – رحمه الله – وقوله (إلى المسجد الأقصى) يعني: مسجد بيت المقدس، وقيل له: الأقصى، لأنه أبعد المساجد التي تزار، ويبتغى في زيارته الفضل بعد المسجد الحرام، ويقول ابن عاشور – رحمه الله – والمسجد الأقصى هو المسجد المعروف ببيت المقدس الكائن بإيلياء، وهو المسجد الذي بناه سليمان عليه الصلاة والسلام. والأقصى، أي الأبعد، والمراد بعده عن مكة، بقرينة جعله نهاية الإسراء من المسجد الحرام، وهو وصف كاشف اقتضاه هنا زيادة التنبيه على معجزة هذا الإسراء وكونه خارقا للعادة، لكونه قطع مسافة طويلة في بعض ليلة.

وبهذا الوصف الوارد له في القرآن صار مجموع الوصف والموصوف علما بالغلبة على مسجد بيت المقدس كما كان المسجد الحرام علما بالغلبة على مسجد مكة، وأحسب أن هذا العلم لهو من مبتكرات القرآن، فلم يكن العرب يصفونه بهذا الوصف، ولكنهم لما سمعوا هذه الآية فهموا المراد منه أنه مسجد إيلياء، ولم يكن مسجدا لدين إلهي غيرهما يومئذ. وفي هذا الوصف بصيغة التفضيل باعتبار أصل وضعها معجزة خفية من معجزات القرآن إيماء إلى أنه سيكون بين المسجدين مسجد عظيم هو مسجد طيبة الذي هو قصي عن المسجد الحرام، فيكون مسجد بيت المقدس أقصى منه حينئذ، فتكون الآية مشيرة إلى جميع المساجد الثلاثة المفضلة في الإسلام على جميع المساجد الإسلامية، والتي بينها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي.

وكان عمر أول من صلى فيه من المسلمين، وجعل له حرمة المساجد؛ ولهذا فتسمية ذلك المكان بالمسجد الأقصى في القرآن تسمية قرآنية اعتبر فيها ما كان عليه من قبل، لأن حكم المسجدية لا ينقطع عن أرض المسجد، فالتسمية باعتبار ما كان، وهي إشارة خفية إلى أنه سيكون مسجداً بأكمل حقيقة المساجد.

وأسباب بركة المسجد الأقصى كثيرة كما أشارت إليه كلمة حوله، منها أن واضعه إبراهيم عليه السلام، ومنها ما لحقه من البركة بمن صلى به من الأنبياء من داود وسليمان ومن بعدهما من أنبياء بني إسرائيل، ثم بحلول الرسول عيسى عليه السلام، وإعلانه الدعوة إلى الله فيه، وفيما حوله، ومنها بركة من دفن حوله من الأنبياء، فقد ثبت أن قبري داود وسليمان حول المسجد الأقصى، وأعظم تلك البركات حلول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ذلك الحلول المعجز وصلاته فيه بالأنبياء كلهم.

هذه هي فلسطين كلها ومنها غزة العزة أرض مباركة وهي أرض وقف للمسلمين لا يجوز لأحد التفريط فيها البتة وجاء في كتاب ((فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى)) د. راغب السرجاني:

موقف الشرع الإسلامي من فتح بلاد فلسطين وغيرها: فتحت بلاد فلسطين في سنة 13هـ وأتم الفتح في سنة 18هـ، ومنذ ذلك الحين أصبحت فلسطين قطراً إسلامياً. فالآن نحن اختلفنا ما بين إسلامية وعربية ووقف لنزيف الدماء وقضية القدس وغيرها، تعالوا نرجع إلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تعالوا نرجع إلى الشرع الإسلامي وإلى الفقه الإسلامي، هناك باباً كبيراً جداً في الفقه اسمه باب الأرض المغنومة، الأرض التي دخلها المسلمون بالفتح الإسلامي، ما هو موقفنا من هذه الأرض كأرض فلسطين أو كغيرها من الأراضي التي دخلها المسلمون فاتحين؟ فالأرض التي دخلها المسلمون فتحاً أو صلحاً وقف إسلامي، وعلى هذا اجتماع فقهاء المسلمين، لكن اختلفوا اختلافاً يسيراً في كيفية تصرف الحاكم المسلم في هذه الأرض المغنومة، والمسلمون فتحوا فلسطين كلها. هذا معلوم. إذاً: أصبحت أرض فلسطين أرضاً إسلامية خالصة منذ أن فتحت ابتداءً من سنة 13هـ إلى سنة 18هـ، فكل أرض فلسطين من البحر إلى النهر كما يقولون، أي: من البحر الأبيض المتوسط إلى نهر الأردن، ومن لبنان في الشمال إلى رفح وخليج العقبة في الجنوب، وقف للمسلمين.

ماسبق عقيدة لدينا لا نناقشها بل نتعلمها ونعلمها لأجيالنا

العقيدة الثانية: إن سورة الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بقراءتها في كل ركعة تغرس عقيدة أخرى وهي أن اليهود هم المغضوب عليهم من الله تعالى إلى يوم الدين (فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود، والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم.

والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه، وهو اتباع الرسول الحق، ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم “من لعنه الله وغضب عليه” ومادام مغضوبا عليهم فهم في مجاهرة بكل ذنب ولا يرقبون في أحد إلا ولا ذمة بل لديهم نرجسية عجيبة في تقديس نفوسهم نلاحظها فيما يتم دائما على أرض فلسطين من مجازر متتابعة منذ احتلال النصارى لها ثم اليهود بمعاونة النصارى لتكون خنجرا مغروزا في ظهور المسلمين وإلا فوجود اليهود انتهى بظهور الدولة الرومانية هناك وتبنيها الدين النصراني.

العقيدة الثالثة: (إنَّ الدولة اليهوديَّة القائمة على أرض فلسطين إنما هي كيان قائم على أساس توراتي محض، والنصوص التوراتيَّة تدل لديهم على ذلك.

العقيدة الرابعة: أنَّ التأييد النصراني الغربي المحموم والمتواصل للعدوِّ اليهودي الصهيوني إنما يرجعُ إلى أسس دينيَّة عميقة الجذور في البنية الثقافية النصرانية.

العقيدة الخامسة: أنَّ فهمنا لعقيدة أعدائنا يزيدُنا من فهم وتقدير مدى خطره ومطامعه وتآمُره وقَراراته.

العقيدة السادسة:- إن المعركة مع أهل الكتاب في أساسها ومبناها معركة دين واعتقاد لا معركة أرض واقتصاد)

ومن الأدلة على ذلك:

• مدينة القدس والمسجد الأقصى والإعلانات المتتابعة بأنها عاصمة أبدية لليهود والمحاولات المستمرة لاقتحام المسجد الأقصى لتحويله لهيكل سليمان المزعوم مع أن أنبياء بني إسرائيل صلوا خلف رسولنا صلى الله عليه وسلم إماما لهم في المسجد الأقصى ورآهم في رحلة الإسراء التي عرج به فيها إلى السموات فهو خاتم الأنبياء والمرسلين ولا نبي بعده إلى يوم القيامة ودينهم جميعا هو الإسلام

• تسميتهم لدولتهم إسرائيل باسم يعقوب عليه السلام وهو اسم ديني وهذا كذب على يعقوب عليه السلام فهو برئ منهم ومن عقائدهم الباطلة فقد أقرت له ذريته بوصيته أن يكونوا مسلمين كما قال تعالى (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون) لذا الصحيح أن نسميهم اليهود وليس بني إسرائيل.

• تدفق أعداد من اليهود والنصارى للحرب ضد أهلنا في فلسطين من دول العالم يعني أن القضية دينية بحتة.

• الدعم اللامحدود لليهود ولدولتهم المزعومة.

• الإعلان عن نصرة اليهود من زعماء الدول النصرانية.

• انتشار المدارس الدينية اليهودية والنصرانية لغرس عقيدتهم المحرفة في فلسطين في قلوب وعقول الناشئة بلا حياء ولا وجل بينما نجد في الدول الإسلامية السعي الحثيث لتغيير المناهج عامة والإسلامية خاصة لتذويب عقيدة الولاء والبراء ومحو عقيدة نواقض الإسلام.

فلا غرابة البتة أن نجد حربا ضروسا لا تبقي بشرا ولا شجرا ولا حجرا في غزة الآن وتعمد استهداف المساجد وتعمد استهداف المدنيين العزل وهذا يدل دلالة واضحة على جبنهم وحبهم للدنيا ويظهرذلك في مواجهة المجاهدين واللجوء لأسلوب الاغتيال، مع أن مدعي القوة يواجه وجها لوجه لكن لجبنهم كان المجاهدون من مسافة صفر يقتلونهم.

هؤلاء هم أعداؤنا كما وصفهم الله تعالى (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا) (ما ذاك إلا لأن كفر اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق وغمط للناس وتنقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرا من الأنبياء حتى هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وسحروه، وألبوا عليه أشباههم من المشركين – عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة). (فإن الله شنع من أحوال اليهود ما يعرف منه عداوتهم للإسلام إذ قال: “وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا”، فكررها مرتين وقال: “ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا”، وقال: “وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر” فعلم تلونهم في مضارة المسلمين وآذاهم).

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كتبته: د.حياة بنت سعيد باأخضر. أستاذ مشارك بجامعة أم القرى.

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