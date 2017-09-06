شرطة جازان تلقي القبض على معنفين الطفل البالغ من العمر 11سنة

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي أنه ورد بلاغ لشرطة محافظة صبيا من المناوب بمستشفى المحافظة عن وصول طفل مصاب بإصابات متفرقة نتيجة تعرضه للضرب وفور تلقي البلاغ تم إنتقال المختصين للمستشفى وخلال المعاينة إتضح بأنه حدث يبلغ من العمر ١١ عاما ويسكن قرية جخيرة التابعة لمحافظة صبيا.

وبسماع أقوال الطفل ذكر ان خاله البالغ من العمر ٢٧ عاما اركبة في سيارته وتوجه به لمنزله بنفس القرية وإدخله بإحدى الغرف وحضر بقية أخواله واعتدوا عليه بالضرب بأسلاك كهربائية ومن ثم إخرجوه خارج المنزل دون ان يعرف سبب الاعتداء .

مبينا بأن الكشف الطبي تضمن إصابته برضوض متعددة بكامل الجسم والظهر والحوض والفخذين والساعدين والصدر وصدر بحقه تقرير طبي يتضمن مدة الشفاء عشرة أيام مالم تحدث مضاعفات.

وأكد الحكمي أنه تم القبض على الجناة وهم أخوال الحدث وإيداعهم واوقفوا جميعا واشعرت النيابة العامة عن الحادثة والقبض

مشيراً إلى أن حالة الحدث مستقرة ولله الحمد.