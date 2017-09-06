محافظ صبيا يوجه اللجان الميدانية بإزالة عقوم إعتراضية

بتوجيه ومتابعة من سعادة محافظ صبيا الاستاذ/علي بن موسي زعله وتأكيده بضرورة متابعة الأودية والعقوم العشوائيه وازالتها أولاً بأول حتي لا تشكل خطراً على أرواح المواطنين او الممتلكات العامة والخاصة وتشديده على اللجان المختصة بمسح الأودية ميدانياً لمراقبة اي إحداثات وازالتها فوراً .

قامت لجنة الأودية والعقوم ولجنة مراقبة الأراضي ومنع التعديات بالمحافظة هذا اليوم الثلاثاء خامس ايام العيد بالشخوص لمجرى وادي بيش غرب قرية المحلة التابعة لمحافظة صبيا لإزالة عدد أربعة عقوم اعتراضية تم عملها حديثاً لتحويل السيول عن مجراها الطبيعي بعد ان تم رصدها من قبل اللجان اثناء المسح الميداني ويبلغ ارتفاع الواحد منها ٤ امتار تقريباً وقد تم التحري عن المحدثين ومعرفتهم وتم إعداد التقرير اللازم من قبل اللجنتين لعرضه على المحافظ لإتخاذ مايلزم حيالهم .

وقد اوضح محافظ صبيا بأن المحافظة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين الذين يتسببون بعشوائيتهم للاضرار بالمواطنين وسيتم وضع الآلية المناسبة للتعامل مع أصحاب المعدات الذين يساعدونهم في إحداث هذه التعديات .

كما ثمن سعادته مجهودات رئيسي وأعضاء لجنتي التعديات و الأودية والعقوم في المراقبة والمتابعة أولاً بأول مع تمنياته بالتوفيق للجميع.