بالصور .. قبيلة الحكمي بفيفاء تزف أكثر من تسعين متفوقاً من أبنائها وبناتها

تشرفت قبيلة الحكمي بفيفاء، مساء أمس الثلاثاء، بالاحتفاء بأكثر من تسعين مكرّما من المبدعين والمتميزين والمتفوقين وحفظة كتاب الله، وذلك ضمن جائزة قبيلة الحكمي للإبداع والتميز العلمي؛ التي تهدف إلى تكريم المبدعين والمتفوقين والحاصلين على الشهادات العليا والمؤلفين وغير ذلك من الفروع العلمية والمعرفية.

ابتدأ الحفل بكلمات فخرٍ واعتزاز بقدرات الأبناء ودعم الأباء، عقبها كلمة لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء، ثم قصيدة شعرية، تلاها تكريم المحتفى بهم لفرع حفظ القرآن الكريم، حيث بادرت جمعية تحفيظ القرآن بفيفاء، بتسليمهم الدروع جنباً إلى جنب مع الرئيس الفخري للجائزة وضيوف الشرف.

واستمر الحفل بتكريم المتفوقين بالدرجات العاليا، من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير والبكالوريس، تلى ذلك تكريم المؤلفين وأصحاب النتاج الفكري والمعرفي، ثم تكريم الفائزين يجوائز مراحل التعليم العام من الثانوية والمتوسطة والابتدائية، والموهبة والأنشطة، حيث قدمت الجائزة دروعا تذكارية، وهدايا عينية؛ عبارة عن كمبيوترات محمولة، وغيرها، كما ساهمت لجنة التنمية الاجتماعية -الشريك الرئيسي في الحفل- بمنح المتفوقين في الصفوف الأولية، دورات تدريبية في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى خصومات في دورات تحديد التخصص والمسار، إضافة إلى تقديم الراعي الذهبي كوبونات شرائية للمكرمين من حفظة كتاب الله.

الجدير بالذكر أن الحفل شهدّ حضور شيخ شمل قبائل فيفاء، ومحافظة محافظة هروب ورئيس لجنة التمنية الاجتماعية بفيفاء ورئيس مكتب تحفيظ غرب فيفاء ومدير مكتب التعليم بالمحافظة وعدد من أعيان المحافظة ومدراء االعموم فيفها كما حضرهُ عدد من أبناء القبيلة من خارج المحافظة .

الرُعاة والشركاء :

الراعي الإعلامي : فيفاء أون لاين.

الراعي الذهبي : سلسلة حلويات تحفة حلا.

الراعي الفضي : مطابع الفاخرة بجازان .

الشريك الرئيسي : لجنة التنمية الاجتماعية بفيفاء .