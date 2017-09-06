محافظ صبيا يطمئن على صحة الطفل المعنف

قام محافظ صبيا الأستاذ / علي بن موسى زعلة بعد ظهر اليوم الأربعاء يرافقه الملازم أول / أمير الغامدي من شرطة المحافظة وشيخ قرية جخيرة / علي بن حسين الذروي بزيارة للطفل المعنف من بعض أقاربه والمنوم حالياً بمستشفى صبيا العام للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة مراحل العلاج والتأهيل النفسي التي يخضع لها من قبل فريق الأطباء والأخصائيين والأخصائيات بقسم الخدمة الإجتماعية وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور / علي بن مفرح الشعواني والمدير الطبي الدكتور /حسين بن إبراهيم القاصر .

وأوضح المحافظ بأن شرطة المحافظة فور تلقي بلاغ المدير المناوب باشرت إجراءات البحث والإستدلال ونجحت تحت إشراف مديرها الرائد / صالح بن محمد آل كليب في القبض على أخوال الطفل المتهمين بالإعتداء عليه بالضرب وإحداث بعض الإصابات والكدمات في وقت قياسي بالتنسيق مع شيخ القرية وجرى إيقافهم وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق في ملابساتها بحكم الإختصاص .

وأشار المحافظ لتفاعل فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية وتكليف مندوبين من لجنة الحماية الأسرية للإنتقال للمستشفى ومقابلة الطفل ووالدته لدراسة وضعهما تمهيداً لتقديم الدعم والرعاية اللازمة .