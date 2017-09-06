ضبط سيارات مخالفة وعدد من الممنوعات بهروب

تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لمحافظة هروب ومركز وساع ودورية الإمارة المكلفة في هروب بضبط العديد من السيارات المخالفة وايضا من السيارات التي تحمل المهربات والممنوعات حيث تم القبض على اكثر من ٦ سيارات بها مواد ممنوعة في مواقع متفرقة ، وخلال البحث والتفتيش تم القبض على سيارة من نوع جيب صالون مجهول يحمل لوحة مخالفة ومطموس رقم الشاصية وبالإستفسار عن اللوحة اتضح أنها عائدة لمركبة أخرى نوع كورلا مباعة تشليح حيث لاذ قائدها بالهروب وتم العثور بداخلها على عدد ٣١٥ حزمة من مادة القات وأيضا تم القبض على سيارة أخرى مجهولة ومخالفة والقبض على ألعاب نارية متنوعة.

وأوضح محافظ هروب احمد الفيفي أن الدوريات المشتركة للمحافظة والمراكز ودوريات الامارة المكلفة تواصل جهودها المشكورة خلال الإجازة وبعدها في تتبع المخالفين والمهربين والسيارت المخالفة ، وسوف يتم تطبيق النظام بحقهم.

وأضاف “الفيفي” أن تلك الجهود المبذولة بمحافظة هروب تاتي بتوجيه ومتابعة مباشرة من سمو سيدي أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهما الله .