شكر على تعزية وطلب إبراء ذمة المتوفى “هادي المثيبي”

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

نحن أبناء المرحوم بإذن الله تعالى ( هادي جبران ساري المثيبي الفيفي ) الذي وافاه الأجل ليلة الاثنين الموافق ١٣ / ١٢ / ١٤٣٨ هـ .

نتقدم بجزيل الشكر والإمتنان والتقدير والعرفان ، لكل من شاركنا مصابنا ، و قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة والدنا ، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه .

فشكراً لكل من قدم لنا واجب العزاء سواء بالحضور والمشاركة في مراسم الدفن ، أو الصلاة أو بصادق الشعور من خلال الاتصال أو عبر الرسائل من داخل المنطقة ومن خارجها نسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن لا يريهم أي مكروه في عزيز لهم .

أخواني الأعزاء :

إن المصاب في فقد المرحوم كان جللاً ، والألم كبير ؛ ولكن بفضل الله ثم بفضل ما قدمتموه لنا من تعازيكم الحارة ، ومواساتكم الحسنة ودعواتكم الصادقة واسترحامكم الجميل وشعوركم النبيل وإحياؤكم لطيب ذكراه ، خفف عنا الشيء الكبير ، وهذا يدل على طيب أصلكم وصادق شعوركم وتعاونكم على الخير ؛ فنسأل الله أن يجزيكم عنا وعنه خير الجزاء ، وأن يجزل لكم المثوبة ، وأن يجعل كل ما بذلتموه من أجلنا في ميزان حسناتكم جميعا

كما نسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة إنه على كل شيء قدير كما نسأل الله جل جلاله بأن لا يري أي منكم مكروه ، وأن يكون سبحانه حافظاً لكم في هذه الدنيا وأن يغفر لكم جميعا ، وأن يتولاكم في الصالحين والصديقين إنه ولي ذلك والقادر عليه

كما أننا أبناء المرحوم نلتزم بأي حق على والدنا سواء كان حسياً ، أو معنوياً ونبرئ ذمته إلى ذممنا فمن له أي حق يتواصل مع أي أحد من أبناء المرحوم ليتقاضى حقه ، والحمد لله رب العالمين .

أبناء المرحوم

محمد هادي جبران / 0504717418

يحيى هادي جبران / 0503024729

أحمد هادي جبران / 0503619667

عبده هادي جبران / 0504576531