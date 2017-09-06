“إمارة جازان” و”الحماية الاجتماعية” تتدخلان لمعالجة قضية “الطفل المعنف”

تفاعلت إمارة منطقة جازان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع حالة الطفل اليتيم الذي تعرض للتعذيب بالضرب المبرح باستخدام أسلاك كهربائية على يد أخواله في إحدى القرى التابعة لمحافظة صبيا.

ووجّه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على قضية الطفل المعنف ورفع تقرير مفصل عن حالته، كما تضمن التوجيه، بحسب “سبق”، متابعة الحالة بكافة تفاصيلها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها، تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال وحدة الحماية الاجتماعية بجازان مع حالة الطفل، وشرعت في متابعة حالته الصحية، تمهيداً لتطبيق نظام الحماية من الإيذاء بحق معنفيه.