الخدمة المدنية: مستمرون في استقبال طلبات الوظائف التعليمية حتى هذا التاريخ

تواصل وزارة الخدمة المدنية استقبال طلبات تقديم الخريجات على الوظائف التعليمية والبالغ عددها ٤٧١٦، خلال الفترة من ٦ وحتى ٢٠ من شهر ذو الحجة الجاري، عبر نظام «جدارة» على موقع الوزارة الإلكتروني.

وكانت الوزارة أعلنت عنها بشكل مفصل للرجال والنساء في اليوم الثاني من الشهر الحالي على بوابة الوزارة الإلكترونية، دعت من خلاله بالتعاون مع وزارة التعليم الخريجين والخريجات الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية في مراحل التعليم العام، ممن تتوفر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، وذلك من الحاصلين والحاصلات على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة، حيث أشار الإعلان إلى أن إجمالي عدد الوظائف التعليمية (8666) وظيفة مخصصة.

ونوهت الوزارة، من خلال إعلانها، إلى أنها ستعلن عن أسماء المدعوات للمطابقة والتي لا تعني الترشيح، خلال أسبوع من موعد انتهاء فترة التقديم، إلى جانب الكثير من تفاصيل الإعلان والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: https://eservices.mcs.gov.sa/Announcement/announcement_201701.html