الرئيسية › لقطة شاهد .. ألبوم صور من حفل جائزة قبيلة الحكمي بفيفاء للابداع والتميز العلمي 4:14 م, 16 ذو الحجة 1438 هـ - 7 سبتمبر 2017 م بعدسة الإعلامي يحيى بن فرحان - فيفاء Tweetرابط الخبر الأصلي : بالصور .. قبيلة الحكمي بفيفاء تزف أكثر من تسعين متفوقاً من أبنائها وبناتها شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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