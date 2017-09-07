شاهد .. ألبوم صور من حفل جائزة قبيلة الحكمي بفيفاء للابداع والتميز العلمي | فيفاء أون لاين
الخميس, 16 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 7 سبتمبر 2017 ميلاديا

شاهد .. ألبوم صور من حفل جائزة قبيلة الحكمي بفيفاء للابداع والتميز العلمي

شاهد .. ألبوم صور من حفل جائزة قبيلة الحكمي بفيفاء للابداع والتميز العلمي
بعدسة الإعلامي يحيى بن فرحان - فيفاء

رابط الخبر الأصلي :

 

بالصور .. قبيلة الحكمي بفيفاء تزف أكثر من تسعين متفوقاً من أبنائها وبناتها

 

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