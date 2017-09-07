إطلاق النار وإقامة الولائم بهجة بوصول الحجاج في فيفاء

من العادات والتقاليد القديمة في جبال فيفاء استقبال حجاج بيت الله الحرام بعمل ولائم ومآدب بهجة بوصول الحجاج ، ويقوم البعض بإطلاق الأعيرة النارية كإعلان عن وصول الحجاج ودعوة عامة للحضور والمشاركة في الفرحة بسلامتهم ، وهي تعتبر من العادات القديمة وذلك قبل أجهزة الإتصال ووسائل التواصل الحديثة ، حيث تكون بمثابة الإعلان عن وصول قوافل الحجاج للسكان ، وعادة ما يتم مع إطلاق النار إقامة الولائم والوجبات وعدد من الفنون الشعبية والإجتماع مع الحجاج لوصف رحلتهم الإيمانية وسرد القصص والحكايا المصاحبة لرحلتهم ، وتوزيع الهدايا التي يأخذها الحجاج لأهاليهم ، وكانت في الماضي تستغرق رحلة الحج عدة شهور منذ إنطلاق الحجاج وحتى وصولهم لمكة ومن ثمة عودتهم .

ودرجت العادة إلى يومنا الحاضر بإقامة الولائم والألعاب الشعبية كنوع من المحافظة على العادات والموروثات القديمة .