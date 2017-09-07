القوات البرية تدعو حملة الثانوية العامة للتسجيل في دورة فنيي طائرات عمودية

أعلنت اللجنة المركزية لقبول الطلبة بقيادة القوات البرية الملكية السعودية، أنها ستفتح التسجيل والقبول لدورة فنيي طائرات عمودية رقم “20”، بمعهد طيران القوات البرية، وذلك اعتباراً من الأحد 26/12/1438هـ وحتى السبت 10/1/1439هـ.

وأوضحت اللجنة في إعلانها، أن باب التقديم سيكون لحملة الثانوية العامة، وسيوظف المقبولون بعد التخرج برتبة “عريف”.

واشترط الإعلان، أن يكون المتقدم سعودياً ولا يقل عمره عن 17 عاماً ولا يزيد عن 24 عاماً وألا يقل طوله عن 165 سم، وألا يكون قد مضى أكثر من 3 أعوام على حصوله على الثانوية العامة، وأن يجتاز اختبارات القبول من مقابلة شخصية إلى كشف طبي إلى اختبار لياقة بدنية، واختبار اللغة الإنجليزية، وأن يكون حسن السير والسلوك.

كما اشترط ألا يكون المتقدم متزوجاً أو موظفاً لدى جهة حكومية، وأن يصطحب معه كل إثباتات الهوية، وشهادة الميلاد، والشهادات الدراسية، و12 صورة شخصية يكون فيها مكشوف الرأس.