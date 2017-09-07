شاهد الإعلان التجاري الذي طالبت “وزارة التعليم” بسحبه !

طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، شركة “جرير”، بسحب إعلانها التلفزيوني حول العودة إلى المدارس.

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وقال العصيمي في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”: “(هونها وتهون!) إعلان غير موفق من شركة جرير”.

وأوضح أنه يكرس النظرة السلبية نحو المدرسة، معربا عن أمله أن تبادر الشركة بسحب الإعلان.

وكانت الشركة قد نشرت إعلاناً بمناسبة العودة للمدارس للترويج لأحد منتجاتها، تناولت فيه اليوم الدراسي ومعاناة الطالب معه بطريقة كوميدية، وهو ما اعتبرته الوزارة تكريسا للنظرة السلبية نحو المدرسة.