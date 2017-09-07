الشرطة .. تلاحق “إفريقياً” مصاب بنقص المناعة فرّ من مستشفى حكومي

بدأت الجهات الأمنية في المدينة المنورة في ملاحقة، مريض إفريقي مصاب بنقص المناعة، هرب من المستشفى بعد إبلاغ الجهات الأمنية خشية إلقاء القبض عليه من الجوازات لمخالفته أنظمة الإقامة والعمل.

وأوضحت الشؤون الصحية في المدينة المنورة، أن مريضاً من جنسية إفريقية حضر إلى مستشفى الأمراض الصدرية، وأثبتت الفحوص أنه مصاب بنقص المناعة، ولمخالفته أنظمة الإقامة والعمل، جرى إبلاغ الجهات الأمنية، فهرب المريض قبل وصولها.

وأكدت صحة المدينة أن الجهات الأمنية تبحث عنه لإلقاء القبض عليه وإجراء اللازم نظاماً تجاهه.