“الشرطة” توضح ملابسات إركاب فتاة بالسيارة الرسمية

أوضح الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة للمقطع المتداول بوسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أحد رجال الأمن بدوريات أمن محافظة جدة بمحاولة إركاب احدى الفتيات بالسيارة الرسمية ، عليه وضحت شرطة المنطقة انه بتاريخ 14/12/1438 وفي تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وأثناء تحرك إحدى دوريات الأمن بحدود موقعها بشمال محافظة جدة تم ملاحظة فتاة في العقد الرابع من العمر كاشفة الرأس تقف بمنتصف الطريق العام وتقوم بإستيقاف المركبات معطلة حركة السير مع تجمهر مجموعه من الأشخاص حولها، باشرت الدورية الأمنية التأكد من الوضع ومعالجته لتحرير الحركة والمحافظة عليها تبين عدم ترابط أقوالها وعدم إتزان تصرفاتها ولعدم وجود أحد أقاربها بالموقع تم التحفظ عليها ونقلها لمركز الشرطة وقد عولج وضعها وفق الأنظمة والتعليمات .