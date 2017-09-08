أمير الكويت: قطر مستعدة لتلبية المطالب الـ 13.. وترامب يلوح بالتدخل لحل الأزمة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الخميس (7 سبتمبر 2017)، إلى مواصلة مساعيه لحل الأزمة الراهنة بين الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقطر.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب وأمير الكويت قال الرئيس الأمريكي: نأمل في نجاح وساطة أمير الكويت في حل الخلافات في الخليج، نتمنى أن تواصل الكويت وساطتها لحل الأزمة مع قطر، ونشكر الكويت على جهودها في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.

كما أكد ترامب أنه إذا لم يتم حل أزمة قطر بسرعة فإن البيت الأبيض قد يلعب دورا في الوساطة، منوها في الوقت نفسه على أهمية الشراكة مع الكويت، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز صديقي، وتحدثنا معا في عدة موضوعات.

من جهته، قال أمير الكويت: نأمل في حل الخلاف بين قطر وجيرانها ووساطتنا تحظى بدعم دولي ومتفائل بحل أزمة قطر قريبا جدا”، منوها إلى أن قطر مستعدة لتلبية كل المطالب الـ 13 التي قدمت.

وأوضح أنه تطرق مع ترامب إلى الوضع في العراق وإلى الأوضاع المأساوية في سوريا واليمن وليبيا وضرورة وضع حد للاقتتال الدائر هناك عبر الحوار.

من ناحية أخرى أكد ترامب، أن الولايات المتحدة والكويت تربطهما علاقات عريقة وشراكة قوية، وتربطهما الثقة والتعاون والعمل على استقرار المنطقة وهزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأشار ترامب إلى أنه تم الاتفاق على صفقة طائرات للكويت تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي، وأن التحالف بين الولايات المتحدة والكويت لم يكن أقوى مما هو عليه الآن، مشيرًا إلى أن صفقة الطائرات ستسهم في تعزيز الأمن المشترك بين البلدين.

وأضاف: “أشجع جميع الدول في المنطقة أن تتحمل قسطها في المعركة ضد الإرهاب، وكل دولة يجب أن تقرر رؤيتها للمستقبل أهو العنف أو السلام”.

وتابع قائلا، “في السعودية تحدثنا عن إنهاء تمويل الإرهاب، وأن كل دولة عليها المساهمة في ذلك” مشددا على الدور المهم لكل من الكويت والسعودية في محاربة الإرهاب.

كما ثمن الشيخ صباح التزام الولايات المتحدة بأمن دولة الكويت، ودورها في عملية السلام مؤكدًا ضرورة تضافر الجهود وصولًا لحل شامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وقال لقد أكدت على الرئيس الأمريكي ضرورة التحرك الدولي بشكل فعال لوضع حد لمعاناة المسلمين في ميانمار”، موضحا “تطرقنا إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين الذي يمثل استمرار تلك الصراعات تهديدا مباشرا لهما”.

كذلك أشاد أمير الكويت بالدور البارز الذي تقوم به الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب ولا سيما ما تحقق مؤخرا من انتصارات عليه.

وأكد “أجرينا مباحثات معمقة عكست عمق العلاقات الثنائية والتاريخية والمتطورة في جميع المجالات بما يحقق المنافع المتبادلة للبلدين”.

وقدم الشيخ صباح خالص تعازيه ومواساته إلى الرئيس والشعب الأمريكي بضحايا إعصار هارفي الذي ضرب تكساس.