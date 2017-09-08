الرئيسية › محليات *عاجل*حريق ضخم فى محطة وقود لتمويل السيارات بصبيا 1:04 م, 17 ذو الحجة 1438 هـ - 8 سبتمبر 2017 م جازان: أمجد الفيفي فيفاء أولاين Tweetنشب، قبل قليل، حريق ضخم فى محطة وقود لتمويل السيارات بصبيا وفرق الدفاع المدني تدفع بالعربات لإطفاء الحريق وأنباء تتحدث عن وجود بعض الأشخاص محتجزين داخل سكن عمال المحطة*شارك هذا الموضوع:Click to share on Telegram (فتح في نافذة جديدة)Click to share on WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)اضغط لإرسال هذا الموضوع لصديق بواسطة البريد الإلكتروني (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)
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