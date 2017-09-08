عاجل*حريق ضخم فى محطة وقود لتمويل السيارات بصبيا

نشب، قبل قليل، حريق ضخم فى محطة وقود لتمويل السيارات بصبيا وفرق الدفاع المدني تدفع بالعربات لإطفاء الحريق وأنباء تتحدث عن وجود بعض الأشخاص محتجزين داخل سكن عمال المحطة*