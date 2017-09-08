*عاجل*حريق ضخم فى محطة وقود لتمويل السيارات بصبيا | فيفاء أون لاين
الجمعة, 17 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 8 سبتمبر 2017 ميلاديا

*عاجل*حريق ضخم فى محطة وقود لتمويل السيارات بصبيا

*عاجل*حريق ضخم فى محطة وقود لتمويل السيارات بصبيا
جازان: أمجد الفيفي فيفاء أولاين
نشب، قبل قليل، حريق ضخم فى محطة وقود لتمويل السيارات بصبيا وفرق الدفاع المدني تدفع بالعربات لإطفاء الحريق وأنباء تتحدث عن وجود بعض الأشخاص محتجزين داخل سكن عمال المحطة*

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