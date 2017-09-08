بالصور والفيديو .. اخماد حريق نشب بإحدى محطات صبيا

اوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن ال صمغان انه ورد لمركز القيادة والتوجية بلاغ عن احتراق ناقلة وقود محملة بمادة(البنزين) أثناء التفريغ بمحطة للمحروقات بمحافظة صبيا حيث تم التعامل مع الحادث والذي اشتمل على حريق للناقلة وسيارتين ومحلين تجاريين حيث تم السيطرة على الحريق ومنع انتشارة إلى باقي أجزاء المحطة كما اتضح اصابة احد العاملين تم نقله للمستشفى.

واضاف ال صمغان بانه تم إغلاق المحطة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمخالفتها تعليمات السلامة