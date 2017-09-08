هنيئآ لأولئك القلوب الطيبة

لا أدري لم التجاهل لأولئك ذوات القلوب المرهفه القلوب الناصعة البياض قلوب لاتعرف للخداع طريقآ ولا للمجاملة سبيلآ قلوب فطرت على الحب والود والعطاء قلوبآ نمت وترعرعت في كنف الصدق والحرص كل الحرص على قول الحق ولو ع أنفسهم قلوبآ تؤثر الأخرين على انفسهم ولو كان بهم خصاصه قلوبآ تعطي بلا مقابل وتتلهف لترى من هم حولها سعداء ولكن هذه القلوب الثمينه للأسف لايعرف قيمتها الكثير من البشر بل تمادى الأمر وأصبحنا في زمن يرى بأن من يملك ذلك القلب سفيهآ ذات شخصية مندثره لايؤخذ برأيه ولايشكر ع فعله الحسن البته بل فوق كل ذلك لايرى صنيعه شيئآ أبدآ على عكس ذلك الشخص الذي لايفكر إلا بنفسه ويؤثر نفسه على الجميع ويعلي صوته على غير حق ويداري الأمور بماله فإن صنع هذا الشخص ولو أقل القليل لظل صنيعه حدث تتغنى به الألسن وبكل مجلس يحكى صنيعه وعلى قدر ماله وكبريائه يزداد المديح والثناء

هكذا للأسف هم أغلب البشر طبع ع قلوبهم فهم قوم لايعقلون…