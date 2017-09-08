90 دقيقة من أجل الوطن

في ليلة إقتراب الحلم ليصبح المونديال حقيقة، في تسعون دقيقة تختلف تماماً عن أي تسعون دقيقة تلعب من أجل الوطن تتطلب حضور الروح بحضور الدعم تتطلب تكاتف نجوم منتخبنا بالأداء والتركيز والعطاء داخل الملعب تتطلب لإستنزاف كل قطرة عرق تنزل منهم تتطلب إستغلال كل ثانية وكل فرصة لرسم الفرح ورفع أسم وشعار مملكتنا الغالية في أكبر المحافل العالمية.

في ليلة سبقها توجيه كريم من سيدي سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بشراء جميع تذاكر مباراة منتخبنا السعودي أمام المنتخب الياباني ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018 والتي ستقام مساء اليوم بملعب الجوهرة ودخول الجماهير مجاناً دعماً منه حفظه الله لان همه فرحة وطن ومنجز رياضي يسجل بإسم المملكة العربية السعودية.

في ليلة الفوز ولا شيء غير الفوز ، في تسعون دقيقة يجب أن يسطرها لاعبين منتخبنا بأرض ملعب الجوهرة إمتاعاً وإبداعاً وروحاً وحماساً يحضر معها مستوى فني وحضور ذهني وتكتيكي وإنضباطي، في تسعون دقيقة يجب أن يعطون فيها صقورنا الخضر كل ما لديهم من إمكانيات لتحقيق الإنتصار الذي يؤهلهم لخطف بطاقة التأهل الثانية لتحلق صقورنا في سماء روسيا.

حتى وأن صعبت المهمة قادرون على تجاوز اليابان بحضور ومساندة جماهير الوطن التي ستمليء مدرجات الجوهرة وستكون العنصر المؤثر والمحفز لمنتخبنا لكسب اللقاء والذهاب لمونديال الأقوياء.