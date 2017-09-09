الحج .. نجاح وفخر واعتزاز

موسم حج ناجح في أكبر تجمع إيماني على وجه المعمورة ..بفضل من الله سبحانه وتعالى ثم بجهود حكومة سخرت الامكانيات وجندت الخطط ووظفت الكوادر البشرية والتقنيات لإنجاح موسم تترقبه الأعين من كل اصقاع العالم.إشراف مباشر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ومتابعة دؤوبة من سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان اللذين تابعا كل التفاصيل وكانا على اطلاع على كل صغيرة وكبيرة معنية بإنجاح موسم الحج منذ وصول اول فوج وحتى المغادرة مما جعل الموسم يخرج بحلة تعكس الاستراتيجيات التي دأبت على تنفيذها قيادتنا الرشيدة في سلسلة من النجاحات أبهرت العالم واثبتت رجوح كفة ميزان السعودية رغما عن الاعداء والحاقدين والمتربصين وعكست للعالم أجمع حكومات وشعوب الابداع والتميز الذي تسطره السعودية سنويا في مواسم الحج وترتفع معه مستويات الانجاز مما يجعل الاعتزاز يسكن قلب كل مواطن سعودي عن هذا المحفل الناجح الذي سجلته بلادنا ،

يحق لنا أن نفخر بدولتنا التي أدارت حشود تقدر بأكثر من مليوني حاج وتقدم لهم الخدمات المميزة وسط منظومة عمل شاملة تعمل على مدار الساعه بحرفية مذهلة ومهنية واحترافية جعلت العالم يصفق طويلا وسيظل حتى يأتي موسم اخر تتزايد فيه معدلات العطاء والسخاء .

جدير بنا كمواطنين أن نكتسي بالفخر والاعتزاز والشرف بقيادتنا الحكيمة ومتابعتها وتوجيهاتها واشرافها على الجهات المعنية بكل مقوماتها وامكانياتها التي كانت على مستوى الإتقان والنجاح بكل اقتدار واعتبار لخدمة ضيوف الرحمن ، حفظ الله ملكنا ووطنا وشعبنا من كل مكروه .

بقلم / فهد بن محمد القرني

رئيس مجلس إدارة مجموعة المشير العالمية للخدمات الأمنية

سفير النوايا الحسنة بالأمم المتحدة