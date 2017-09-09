مركز النشاط الإجتماعي بالكربوس يحتفل بمشاركي الحج

بحضور شيوخ قرية الكربوس وعدد من الأعيان والوجهاء أقام مركز النشاط الاجتماعي بالكربوس ممثلاً في فريق العمل والانتاج وفريق نماء النسائي التطوعي بالتعاون مع دار فاطمة الزهراء لتحفيظ القرآن الكريم بالكربوس مساء يوم الخميس الموافق ١٦ / ١٢ / ١٤٣٨ ھ، احتفالية خاصة لتكريم أبناء الكربوس المشاركين في حج هذا العام من كافة القطاعات العسكرية والمدنية وعددهم ٦٦ عسكرياً من مختلف القطاعات العسكرية ومدنياً واحداً من هيئة الهلال الأحمر السعودي.

حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ / حسن مقبول مغفوري، تلى ذلك كلمة لرئيس فريق العمل والانتاج الأستاذ/ محمد عبده نشيلي بهذه المناسبه قدم فيها التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين و ولي عهده الامين وكافة القيادات العامله في مهمة خدمة حجاج بيت الله الحرام بنجاح حج هذا الموسم، ورفع اسمى التهاني لحكومتنا الرشيدة و للوطن كافة بتاهل منتخبنا لنهائيات كاس العالم، كما شكر رجال الامن المشاركين بالمشاعر المقدسة وعلى خدمتهم لحجاج بيت الله الحرام، ثم قصيدة شعرية للشاعر الأستاذ/ ابراهيم أحمد مغفوري و عرض مرئي لرجال الامن في المشاعر المقدسة.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التكريم للمشاركين بأعمال الحج لعام ١٤٣٨ هـ من أبناء قرية الكربوس .