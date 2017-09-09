نادي الطلبة السعوديين في تامبا للمبتعثين “اخرجوا من المدينة”

حذر نادي الطلبة السعوديين في تامبا، المبتعثين من انحراف إعصار إرما، وطالب نادي الطلبة في بيان نشره على حسابه الرسمي في “تويتر”، بسرعة الخروج من المدينة نظرًا لانحراف مسار الإعصار على المدينة، ونشرت رقم مساعدة 4078027659 للتواصل معها في حالة أي طوارئ.

الجدير بالذكر أن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في مدينة “كي ويست” بسلسلة جزر “فلوريدا كيز”حثت السكان على إخلاء منازلهم ومغادرة المنطقة، مع اقتراب إعصار إيرما من الولايات المتحدة، وقالت خدمة الطقس على موقع “تويتر” : هذا حقيقي تماماً .. لن يكون هناك مكان آمن في فلوريدا كيز .. لا يزال لديكم وقت للمغادرة.