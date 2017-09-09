مؤتمر بالرياض يبحث دعم الصناعة الوطنية في قطاعات الغذاء والدواء

تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء مؤتمرها السنوي الأول تحت عنوان “نحو صناعة وطنية رائدة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية”، وذلك خلال الفترة 18-20 صفر 1439هـ الموافق 7-9 نوفمبر2017م المقبل بفندق انتركونتيننتال الرياض (قاعة الملك فيصل)، برعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة د.توفيق بن فوزان الربيعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د.هشام بن سعد الجضعي، أن المؤتمر سيكون حلقة وصل سنوية بين الهيئة وشركائها في القطاعين العام والخاص، ومنصة للنقاش العلمي والعملي، تُعرض فيه المستجدات العلمية والتشريعية والتنظيمية في المجالات التي لها علاقة بعمل الهيئة، إضافة إلى نقل وتوطين الخبرات، والإثراء المعرفي بالتثقيف الغذائي والدوائي.

وأضاف أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تسعى من خلال المؤتمر إلى تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، عبر تعزيز الكفاءة والشفافية، وتهيئة البيئة اللازمة للمواطنين والشركات وقطاع الأعمال لأخذ زمام المبادرة في مواجهة التحديّات واقتناص الفرص، بما يضمن سلامة الغذاء ومأمونية وجودة وفعالية الدواء وكفاءة وسلامة الأجهزة والمنتجات الطبية.

ويناقش المؤتمر في مجال الغذاء، رقابة وتشريعات المنتجات الغذائية، وسلامة الغذاء وتقييم المخاطر، والأعلاف وأثرها على صحة الإنسان والحيوان، والملوثات وبقايا المبيدات في الأغذية، وسياسات التغذية وأثرها على الصحة العامة، وتشريعات ومواصفات الأغذية المبتكرة.

وفي مجال الدواء، يبحث المشاركون في المؤتمر الرقابة وتشريعات الأدوية والمستحضرات، وتوطين الصناعة الدوائية، والغش الدوائي وجودة الأدوية والمستحضرات، والتيقظ الدوائي، والوبائيات الدوائية، واقتصاديات وتسعير الدواء

كما تتطرق مناقشات المؤتمر إلى رقابة وتشريعات الأجهزة الطبية، وتوطين صناعتها، واختباراتها ومعايرتها، وتقييم التكنولوجيا الطبية، والمستجدات في تقنيات الأجهزة والمنتجات الطبية، وأفضل الممارسات في إدارة الأجهزة داخل المنشآت.

ويتضمن المؤتمر محاضرات وندوات، وورش عمل علمية وتطبيقية، إضافة إلى دورات تدريبية بما يتوافق مع توجهات الهيئة، كما خصصت “الغذاء والدواء” معرضاً مصاحباً لما يستجد من منتجات وشؤون تنظيمية وأدوات تطويرية.

ويشارك في المؤتمر السنوي العديد من الهيئات والجهات الدولية، ويُنتظر أن يكون له أثر كبير في الإثراء الصحي والمعرفي في الجانبين الدوائي والغذائي.