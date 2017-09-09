الانتهاء من وضع قواعد جديدة لمعاملة موظفي القطاعات الحكومية بعد تطبيق برامج التخصيص | فيفاء أون لاين
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

الانتهاء من وضع قواعد جديدة لمعاملة موظفي القطاعات الحكومية بعد تطبيق برامج التخصيص

الانتهاء من وضع قواعد جديدة لمعاملة موظفي القطاعات الحكومية بعد تطبيق برامج التخصيص
فيفاء أون لاين - متابعة

قالت مصادر إن الجهات الحكومية المختصة انتهت من وضع القواعد، والترتيبات الجديدة الخاصة بمعاملة الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات الحكومية المستهدفة ببرامج التخصيص والتحول.

وأوضحت المصادر أن الترتيبات والقواعد الجديدة تنتظر الموافقة عليها وإقرارها من الجهات العليا، مبينة وفقاً لصحيفة “المدينة” أن تطبيقها سيتم وفقاً لمتطلبات كل قطاع.

يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء “المركز الوطني للتخصيص”، والذي يهدف لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، لأجل تطوير بعض القطاعات، ورفع مستوى كفاءة الخدمات.

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