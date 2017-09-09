بالصور .. احباط تهريب “كبتاجون” مخبأ داخل إرسالية بصل

أحبط جمرك ميناء ضباء محاولة تهريب أكثر من 380 ألف حبة كبتاجون مخدرة، كانت مخبأة داخل إرسالية بصل، وصلت الميناء على متن شاحنة.

وبين مدير عام جمرك ضباء علي العطوي، أن شاحنة محملة بالبصل وصلت الميناء بغرض العبور، وأثناء استكمال الإجراءات الجمركية المعتادة اكتشف رجال الجمرك وجود كمية من حبوب الكتباجون المحظورة، كانت مخبأة في أكياس مخصصة لتعبئة البصل، وملفوفة بورق الكربون الأزرق للتمويه.

وأضاف العطوي، أن الكمية المضبوطة بلغ حجمها أكثر من 380 ألف حبة، مؤكداً أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمثل هذه الحالات.