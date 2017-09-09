تطوير .. تدعو لتسجيل الأبناء في خدمة النقل المدرسي

دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي أولياء الأمور الراغبين في الاستفادة من خدمة النقل المدرسي للطلاب والطالبات خلال العام الدراسي المقبل، الدخول مباشرة إلى قسم النقل المدرسي ضمن نظام “نور” التابع لوزارة التعليم وتسجيل أبنائهم بالخدمة المخصّصة للطلبة في مدارس التعليم العام بمختلف المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر في المملكة.

وحرصت الشركة على تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الطلبة في الخدمة عبر موقع نظام ” نور” (https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx)، مبينة أن النقل المدرسي يسهم في انتظام العملية التعليمية بشكل عام، ويرفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب والطالبات، خاصة بعد تجنيبهم مشاكل التأخير والتغيب والتسرب المدرسي.

وأوضحت الشركة أن تقديم الخدمة يقتصر فقط على الطلبة المسجّلين في نظام ” نور”، وسيتم استبعاد من لم يستكمل إجراءات التسجيل وتحديث البيانات؛ مبينة أن على أولياء الأمور سرعة المبادرة والتسجيل بالخدمة عبر الدخول إلى بوابة النقل المدرسي في نظام ” نور” قبل بداية العام الدراسي، وإدخال بيانات أبنائهم الطلاب والطالبات أو تحديثها، ومن ثم تحديد موقع المنزل في خارطة البوابة.

وأفادت أن بعد تسجيل الطالب أو الطالبة في الخدمة، ستقوم المدرسة بدراسة الطلب مع بداية العام الدراسي، وتبليغ ولي الأمر بالقبول أو الرفض عبر نظام ” نور”، حيث يُراعى في دراسة الطلب معايير خاصة في الاستحقاق للخدمة، من أبرزها البيئة المعيشية للطلبة (المناطق الحضرية – المناطق الريفية)، وبرنامج الدراسة (تعليم عام – مدارس تحفيظ القرآن الكريم)، والمسافة من المنزل إلى المدرسة (250م وأكثر وبما لا يزيد عن دائرة نصف قطرها (3كم) من باب المدرسة الرئيس).

وأشارت الشركة إلى أنها ستراعي معايير “الأولوية في الاستحقاق” عند دراسة الطلب، التي من أهمها: سلامة الطالب أو الطالبة، والحالة الاجتماعية، ومدى البُعد عن المدرسة، فكلما كان المنزل أكثر بعداً كانت فرصة الحصول على الخدمة أكبر، مبينة أنه عند قبول الطالب أو الطالبة في الخدمة، يتم إصدار بطاقات الصعود للحافلة ومن ثم إلحاقهم بالحافلات، لتبدأ بعدها عملية نقل الطلبة من منازلهم إلى المدرسة (والعكس) بكل راحة وأمان وموثوقية عالية طوال العام الدراسي.

ونوهت الشركة أنه في حال تغيير ولي الأمر موقع منزله لاحقا، فإن عليه إلغاء طلب النقل المدرسي السابق وإنشاء طلب نقل جديد، مع تحديث البيانات ووضع عنوان منزله الأخير.

وأبانت الشركة أنه يمكن التواصل المباشر مع مشرف أو مشرفة النقل في المدرسة حول كل ما يتعلق بالخدمة، كما أتاحت العديد من وسائل التواصل معها عند وجود ملاحظات أو استفسارات حول خدمة النقل المدرسي التي تقدمها رغبة في تطوير الخدمة والارتقاء بها، ومنها التواصل مع مركز خدمة العملاء بالشركة عبر الهاتف المجاني (8001231000)، أو البريد الإلكتروني (CS@tatweertransit.com)، أو عبر تطبيق “حافلتي” على الجوالات والهواتف الذكية، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر – فيسبوك – انستقرام – يوتيوب) التابعة للشركة باسمها الموحد ( TatweerTC )، إضافة إلى بوابتها الإلكترونية (www.tatweertransit.com).