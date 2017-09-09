أكثر من 1.1مليون موظف يباشرون أعمالهم .. غداً

يتوجه يوم غدِ الأحد حوالي (1177824) مواطنا ومواطنة من موظفي الدولة في مختلف سلالم الرواتب المختلفة المعتمدة بالدولة في نظام الخدمة المدنية لمباشرة أعمالهم الوظيفية، عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي أستمرت لمدة 16 يوما بحسب أنظمة ولوائح الإجازات في الخدمة المدنية، والتي تعتبر الإجازة ألأخيرة الرسمية للعام المالي 1438هـ لكافة موظفي قطاعات الدولة.

ويتصدر موظفي التعليم من حيث أعداد العاملون بالدولة بحسب إحصائيات وزارة الخدمة المدنية للعاملين بالدولة حتى نهاية العام المالي 1437/1438هـ، وذلك بواقع(501495) موظفا وموظفة، ومن ثم في المرتبة الثانية الموظفين على سلم الرواتب العام بواقع(428414) موظفة وموظفة، ثم في المرتبة الثالثة موظفي القطاع الصحي بمجمل (108769) موظفا وموظفة، ، فيما تأتي بقية أعداد موظفي السلالم الأخرى لموظفي الدولة من مواطنين على النحو التالي: