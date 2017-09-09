أكثر من 1.1مليون موظف يباشرون أعمالهم .. غداً | فيفاء أون لاين
السبت, 18 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 9 سبتمبر 2017 ميلاديا

أكثر من 1.1مليون موظف يباشرون أعمالهم .. غداً

أكثر من 1.1مليون موظف يباشرون أعمالهم .. غداً
فيفاء أون لاين - متابعة

يتوجه يوم غدِ الأحد حوالي (1177824) مواطنا ومواطنة من موظفي الدولة في مختلف سلالم الرواتب المختلفة المعتمدة بالدولة في نظام الخدمة المدنية لمباشرة أعمالهم الوظيفية، عقب انقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي أستمرت لمدة 16 يوما بحسب أنظمة ولوائح الإجازات في الخدمة المدنية، والتي تعتبر الإجازة ألأخيرة الرسمية للعام المالي 1438هـ لكافة موظفي قطاعات الدولة.

ويتصدر موظفي التعليم من حيث أعداد العاملون بالدولة بحسب إحصائيات وزارة الخدمة المدنية للعاملين بالدولة حتى نهاية العام المالي 1437/1438هـ، وذلك بواقع(501495) موظفا وموظفة، ومن ثم في المرتبة الثانية الموظفين على سلم الرواتب العام بواقع(428414) موظفة وموظفة، ثم في المرتبة الثالثة موظفي القطاع الصحي بمجمل (108769) موظفا وموظفة، ، فيما تأتي بقية أعداد موظفي السلالم الأخرى لموظفي الدولة من مواطنين على النحو التالي:

شاهد ايضا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*