فريق(مستكشفو جبال جازان) يواصل مسيرته لتسليط الضوء على جبال المنطقة وآثارها وقلاعها وحصونها

بين السحاب وعلى قمم الجبال وفي بطون الأودية وأطراف الشعاب يواصل فريق ( مستكشفو جبال جازان) مسيرته نحو تسليط الضوء على جبال المنطقة وآثارها وقلاعها وحصونها وطرقها القديمة وأساليب حياة الناس في الماضي ..

ففي يوم السبت ١٢/١٨ نفذ الفريق مسارا جبليا ابتداء بقرية الغادي صعودا نحو جبل روحان عبر الكوفرة ذلك التكتل الصخري الهائل غرب جبل روحان ..

مرورا بقرية روحان الأثرية وما حولها من المقابر القديمة ذات الطابع الفريد ..

شاهد الفريق تقاسيم الجبال وانتظام عقد المدرجات التي اكتست بخضرة حسناء تتمايل بحسنها مع دغدغات العليل ..

كان في استقبال الفريق في جبل روحان الأستاذ علي سلمان يحيى المالكي الذي رحب بالفريق موجها إياه للطرق التاريخية القديمة وصولا لنيد المقيعس والإطلالة من هناك على واحدة من الطرق الدولية القديمة ( ذراعث العمودة) التي تمتد بجمال تصميمها على سفح الجبل الأخضر تتناثر حواليها البيوت والقلاع القديمة والتي كانت تصل جبال خاشر وروحان وما حولهما وصولا لليمن بالداير وما خلفه من الغرب والشمال .

ثم أصطحب الأستاذ علي سلمان الفريق إلى قرية جرادة التاريخية وكان في استقبال الفريق العم سلمان يحيى المالكي الذي قدم المعلومات الوافية حول القرية الغابرة في القدم ذات التصميم الهندسي الفريد مبينا أن هذا البرج كان بجواره ثلاثة أبراح مشابهة ومجموعة من المفاتيل تهدمت بسبب الحروب والإهمال ..

بعدها صحي العم سلمان الفريق إلى منزله العامر برفقة ولده الأستاذ علي حيث قاما بواجب الضيافة ودارت حوارات حول انواع من النباتات التي قام الفريق بجمعها للتعرف عليها ومعرفة استخداماتها ..

بعد ذلك استأذن الفريق مضيفيه في المغادرة نزولا عبر الطرق الزراعية القديمة باتجاه ذراع السفيهة نزولا للمركح ثم النموش والجردمة أرض المزارع الفريدة والغابات الوارفة مرورا بمنابع المياه القديمة ملحاب ..

وعند صلاة الظهر أكمل الفريق رحلته بالوصول إلى نقطة البداية الغادي بعد مسار ممتع ومتنوع امتد لمسافة أكثر من 10كم