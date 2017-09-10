بلدية فيفاء تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

أقامت بلدية محافظة فيفاء صباح اليوم الأحد حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1438 هـ بحضور رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف ورؤساء الأقسام وجميع موظفي البلدية .

وفي بداية حفل المعايده رفع رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد حفظهم الله والشعب السعودي والأمة الإسلامية داعيا الله أن يعيدها على المسلمين بالخير واليمن والبركات ، وهنأ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام وما تحقق من نجاح باهر لكافة أعمال الحج وسمو الخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ,ولجنودنا البواسل على الحدود وما يسطرونه من بطولات للذود عن ثرى هذا الوطن الغالي .

وما حققه منتخب المملكة من التأهل لكأس العالم ، فيما قدم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك لجميع منسوبي البلدية مبينا أن حفل المعايدة يأتي في إطار تعزيز وتقوية العلاقات والروابط بين منسوبي البلدية .

ووجه رئيس البلدية شكره لجميع الموظفين المتميزين والمرابطين خلال الإجازة وما بذلوه من جهد .

وتخلل الحفل تبادل التهاني بين منسوبي البلدية في جو يسوده الود والألفة والعلاقات الأخوية وتناول الجميع القهوة والحلويات والكيك والعصيرات والإفطار.