أكثر من 700 معلم ومعلمة يعودون لمدارسهم في فيفاء

عاد اليوم الأحد أكثر من 700 معلم ومعلمة بالإضافة للإداريين والإداريات عادوا إلى مدارسهم بعد حوالي 3 أشهر إجازة .

وأوضح يحيى علي الفيفي مدير مكتب تعليم فيفاء لــ “فيفاء اون لاين” انه بفضل الله ثم بفضل جهود الزملاء منسوبي المكتب كل الأمور جاهزة لإنطلاقة العام الدراسي الجديد ، فجميع المعلمين المنقولين للمكتب تمت مباشرتهم اليوم في مدارسهم ، والمناهج الدراسية وصلت الى المدارس قبل عيد الأضحى المبارك ، ومؤسسة الصيانة تقوم بدورها في مدارس المكتب منذ ما يقارب من الشهرين ، كما تم انتقال الثانوية الثانية بنات للمبنى الجديد والاستعدادات قائمة للانتقال للمبنى الجديد للعدوين الابتدائية والمتوسطة بنات ، كما تم تحويل مدرستين ثانوية للبنات من النظام الفصلي لنظام المقررات وكذلك مدرسة ثانوية بنين.

واضاف “الفيفي” مع نهاية هذا الأسبوع سيقيم المكتب الملتقى التعليمي الأول لمعلمي وقادة مدارس المكتب برعاية محافظ فيفاء ، وحضور سعادة مدير تعليم صبيا ولمدة يومين ، يتخلله الإحتفاء بالمعلمين المنقولين للقطاع.