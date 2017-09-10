بلدية صبيا تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

بحضور رئيس بلدية صبيا سفر بن سعد آل زاحم الشهراني ونائبه وجميع مدراء الإدارات والأقسام والموظفين، أقامت البلدية صباح اليوم الأحد حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبادل الجميع فيها التهاني والتبريكات، وألقى خلالها رئيس البلدية كلمته التي هنأ فيها الجميع وشكرهم على ما قاموا به من جهود خلال إجازة العيد، مطالبا ببذل الجهد والمثابرة على أداء المهام الوظيفية بما يحقق الأهداف التي تسعى إليها البلدية من الأعمال والأنشطة والمشاريع التي تقدمها في سبيل خدمة المحافظة.

وفي الختام رفع رئيس البلدية سفر بن سعد آل زاحم الشهراني أسمى آيات التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وللشعب السعودي النبيل بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة نجاح موسم حج هذا العام ١٤٣٨ هـ، بعد ذلك تناول الجميع وجبة الإفطار الجماعي وأخذت الصور التذكارية احتفاء بالمناسبة.