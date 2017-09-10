بلدية فرسان تقيم حفل معايدة لمنسوبيها

اقامت بلدية فرسان اليوم الأحد الموافق ١٤٣٨/١٢/١٩ حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور رئيس البلدية محمد بن يحيى جحلان و رئيس و اعضاء المجلس البلدي وموظفي البلديه مع عمال النظافة بالبلدية

و في بداية اللقاء تقدم “جحلان” بالتهنئة بالعيد للقيادة الرشيدة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله والشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية داعيا الله أن يعيده على المسلمين بالخير واليمن والبركات ،

و قال “جحلان” ان ما تحقق في الفترة الماضية من إنجازات للبلدية ولما لمسناه من كادر الموظفين من الجد والاجتهاد في العمل يدعو للفخر وكرر التهنئة لهم بهذه المناسبة وحثهم على مزيد من الجهد ورفع مستوى الخدمات بمحافظة فرسان .

وتخلل الحفل تبادل التهاني بين منسوبي البلدية في جو يسوده الود والمحبة والألفة والترابط والعلاقات الأخوية وقد تناول فيه الحضور وجبة الافطار المعدة لهذه المناسبة ..