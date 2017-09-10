إعصار إرما يقطع الكهرباء عن مليون منزل في فلوريدا

قطع الإعصار إرما برياحه التي تبلغ سرعتها 210 كيلومترات في الساعة الكهرباء عن أكثر من مليون منزل وشركة في ولاية فلوريدا الأمريكية اليوم الأحد مع اتجاهه غربا إلى ساحل خليج المكسيك مهددا بفيضانات مدمرة على الأرجح، وكشفت الشرطة الأمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء الإعصار.

وبعدما أحدث خرابا في منطقة الكاريبي أصبحت العاصفة الفتاكة على بعد 125 كيلومترا من جنوب وجنوب شرقي مدينة نيبولس في مسار يتجه إلى الساحل الغربي لولاية فلوريدا. وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إن مياه البحر التي تدفعها الرياح نحو الشاطئ قد يصل ارتفاعها إلى 4.6 متر.

وقال ريك سكوت حاكم فلوريدا في تصريح لفوكس نيوز “إنني قلق بشدة على الساحل الغربي (لفلوريدا)، الشريط الساحلي به مدن مثل تامبا وسان بطرسبرج”.

ومن المتوقع إن يسبب الإعصار، الذي دفع لواحدة من أكبر عمليات الإجلاء في تاريخ الولايات المتحدة، خسائر بمليارات الدولارات في ثالث أكبر الولايات الأمريكية من حيث عدد السكان وهي مقصد سياحي كبير ويمثل اقتصادها نحو خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.

ولقي شخص واحد على الأقل حتفه في فلوريدا نتيجة الإعصار الذي أودى بحياة 22 شخصا في جزر منطقة الكاريبي قبل وصوله إلى الولاية.