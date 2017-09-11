وزارة التعليم .. تدعو أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور

دعت إدارة النقل التعليمي بوزارة التعليم اليوم الأحد، أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور، وذلك استعداداً للعام الجديد.

وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أن التسجيل مفتوحاً للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي عبر نظام نور.

وأوضح العصيمي في تغريدات عبر حسابه في تويتر اليوم، أنه تم حتى الآن تسجيل 385254 مستجداً، البنين 188630، والبنات 196624.

وأوضح العصيمي، أن التسجيل للطلبة في مدارس التعليم العام بمختلف المناطق والمدن والمحافظات والقرى والهجر في المملكة عبر نظام النور:

(https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx )