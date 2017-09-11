“العقاري” يعتزم إطلاق منتج جديد لتمويل أصحاب الأراضي منخفضة القيمة

قال صندوق التنمية العقارية، إنه سيطلق خلال أشهر منتجا جديدا يسمح بتمويل أصحاب الأراضي منخفضة القيمة ممن صدرت لهم موافقة بالحصول على التمويل المدعوم، للبناء ذاتيا.

وأوضح الصندوق أن الحاصلين على التمويل المدعوم يمكنهم الحصول على التمويل للبناء الذاتي دفعة واحدة من خلال رهن الأرض أو العقار والحصول على 70% – 85% من قيمتها.

وأضاف أن إجراءات البناء الذاتي تتم من خلال مركز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم، من خلال اختيار نوع الدعم “البناء الذاتي” ثم حجز موعد، مشيرا إلى أنه لا يمكن مراجعة الممولين بشكل مباشر.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت منتصف أغسطس تخصيص 28051 منتجا سكنيا في جميع مناطق المملكة ضمن الدفعة السابعة من برنامج “سكني” الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الجاري 2017.