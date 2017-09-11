“الراشد في الشورى” يقترح حلاً لتمكين المواطنين من شراء مساكن

اقترح عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد، أن تبدأ الدولة في منح قروض طويلة الأجل للمواطنين لتمكّنهم من شراء المسكن المناسب لهم، كل حسب مقدرته، وأن يكون مقدار القرض حسب عدد أفراد الأسرة.

ويرى الراشد، وهو رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في المجلس، أن تكون مدة القرض 30 سنة، وأن تدفع الدولة القروض للمواطنين من صناديقها ومؤسساتها المالية، حتى تضخ سيولة في سوق العقارات، وفقًا لـ “عكاظ”، وأوضح أنه بدون ذلك سيصعب معالجة المشكلة الإسكانية في المملكة.

وقسّم عضو المجلس المواطنين إلى شريحتين؛ الأولى لا تستطيع تملّك مسكن لمحدودية دخلها، وعلى الدولة تأمين المساكن لها، وفق برامجها، والشريحة الثانية تستطيع التملّك بالقروض طويلة الأجل، مقترحا أن تكتفي الدولة بمنح القروض، على أن تترك مسألة اختيار السكن للمستفيد نفسه، كما تحدَّد قيمة القرض وفق عدد أفراد الأسرة.