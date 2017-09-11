وزارة التعليم : برنامج لتأهيل مشرفات التربية البدنية في جميع الإدارات

تواصل وزارة التعليم تنفيذ فعاليات برنامج تدريب تمهيدي، لتأهيل مشرفات التربية البدنية، في جميع إدارات التعليم بالمملكة .

وقالت الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد، وكيل الوزارة للتعليم، إن التدريب ضمن برنامج شامل للتربية الصحية والبدنية في مدارس البنات.

مشيرةً أن الأسبوع الجاري يشهد تدريب 46 مرشحة من جميع إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات .

وأوضحت العواد أن أقسام التدريب في كل إدارة تعليم تتكفل بإعداد خطة لتدريب المعلمات اللاتي سيطبقن البرنامج في المدارس.

لافتة أن برنامج التربية البدنية المعززة لصحة الطالبات ينفذ على مرحلتين، ضمن النشاط غير الصفي، مع توفير التجهيزات اللازمة، وإعداد منهج مؤقت (دليل للمعلمة) في المرحلة الأولى.

وأوردت أن النشاط البدني يجرى إدراجه كمادة دراسية، بعد إعداد منهج خاص بهذه المادة للطالبات، في المرحلة الثانية، على أن يعمم على جميع المدارس، وتخصص له حصص ضمن الخطة الدراسية، بعد استكمال تدريب المعلمات وتوفير التجهيزات اللازمة.

يذكر أن وزارة التعليم خصصت ضمن ضوابط التشكيلات الإشرافية، مقعدا إشرافيا في قسم نشاط الطالبات في كل إدارة تعليم، لمشرفة النشاط الصحي والبدني، للمشاركة في البرنامج التدريبي الذي يعقد بمقر الوزارة بالرياض، غدا، ولمدة يومين.