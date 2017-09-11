أهالي حقو فيفاء يناشدون وزيرالتعليم وسمو أمير منطقة جازان افتتاح مدارس ثانوية لأبنائهم

ناشد أهالي حقو فيفاء وزيرالتعليم الدكتور احمد العيسى افتتاح مدارس للمرحلة الثانوية كما ناشد المواطنون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان التدخل لإنهاء معاناتهم التي تتكرر سنوياً ومنذ عشرات السنين وذلك بإنشاء مدارس المرحلة الثانوية للبنين والبنات في حقوفيفاء بحيث يعاني الأهالي كل عام من عدم وجود مدارس ثانوية مما قد يظطرهم إلى تسجيل أبنائهم في المحافظات المجاورة أو لدى أقاربهم في المدن الأخرى ومما يزيد المعاناة الحوادث المرورية التي تحدث بصفه شبه يومية لأبنائهم وللمعلمين والمعلمات مما قد يضطر أولياء الأمور من منع أبنائهم من مواصلة الدراسة خشية على حياتهم مما قد يؤدي إلى ضياع مستقبلهم إضافة إلى عدم قدرة الآباء على تحمل التكاليف الإضافية نتيجة تنقل أبنائهم من وإلى المحافظات المجاورة أوالمدن الأخرى بحثاً عن مواصلة الدراسة