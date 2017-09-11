مركز الأمن الالكتروني يرصد هجوما عبر البريد

رصد مركز الأمن الإلكتروني، خلال الأيام الماضية، عدداً كبيراً من رسائل البريد التصيدي في المملكة، تجاوزت 26 مليون إيميل.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن المهاجمين يقومون بإرسال بريد إلكتروني مزيف بإمتداد (.7z) أو (.zip) يحتوي على مرفق لبرمجية خبيثة من نوع طلب الفدية “Locky Ransomware.

وقام المركز بإرسال التقارير الفنية، ومؤشرات الإختراق، بإلاضافة إلى التوصيات لجميع الجهات المسجلة لدى المركز.

وحذر المركز بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه الرسائل التصيدية، عبر استخدام البريد الإلكتروني، وغيرها من الوسائل لاختراق الأنظمة.