مركز الأمن الالكتروني يرصد هجوما عبر البريد | فيفاء أون لاين
الاثنين, 20 ذو الحجة 1438 هجريا, الموافق 11 سبتمبر 2017 ميلاديا

مركز الأمن الالكتروني يرصد هجوما عبر البريد

مركز الأمن الالكتروني يرصد هجوما عبر البريد
فيفاء أون لاين - متابعة

رصد مركز الأمن الإلكتروني، خلال الأيام الماضية، عدداً كبيراً من رسائل البريد التصيدي في المملكة، تجاوزت 26 مليون إيميل.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن المهاجمين يقومون بإرسال بريد إلكتروني مزيف بإمتداد (.7z) أو (.zip) يحتوي على مرفق لبرمجية خبيثة من نوع طلب الفدية “Locky Ransomware.

وقام المركز بإرسال التقارير الفنية، ومؤشرات الإختراق، بإلاضافة إلى التوصيات لجميع الجهات المسجلة لدى المركز.

وحذر المركز بضرورة أخذ الحيطة والحذر من هذه الرسائل التصيدية، عبر استخدام البريد الإلكتروني، وغيرها من الوسائل لاختراق الأنظمة.

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